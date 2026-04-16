イランの港を封鎖したとするアメリカ軍が、ペルシャ湾を航行する船舶に発したとみられる無線の音声を入手しました。【映像】「正式な封鎖を発表した」実際の音声米軍からとみられる無線の音声「アメリカはイランの港湾から沿岸地域にかけて正式な封鎖を発表した。これは法的措置である」これはANNが入手した、ペルシャ湾に停泊中のタンカーが15日に受信した無線の音声です。アメリカ軍が発したメッセージとみられ、イランの