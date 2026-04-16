東武鉄道によりますと、東武アーバンパークラインは午前9時ごろ、春日部−藤の牛島の間で、カラスの巣が電線にショートし停電が発生した影響で、岩槻と七光台の間で運転を見合わせています。運転再開のめどは立っていないということです。消防によりますと、架線から火が出た後、すぐに消し止められました。東武鉄道によりますと、火が出た後、停電して電車が止まったということです。この火災の影響で59歳の男性が感電してけがを