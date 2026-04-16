１６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、栃木からりん（見上愛）の母・美津（水野美紀）と妹の安（早坂美海）が突然上京。今後はりんと一緒に暮らすと言い出した。突然、東京のりんの家にやってきた美津と安。叔父の家で暮らしているとばかり思っていたが、瑞穂屋の物置の２階に暮らしていることに驚く。さらに美津は、今後はりんと一緒に東京で暮らすと言いだし、りんもビックリする。心配なのは、りんが