イラン情勢による原油高騰の影響がヘアサロンや化粧品業界にも及びつつある。ヘアサロンではラップなどが値上がりする可能性があり、化粧品メーカーでは石油由来原料の調達が困難になっていて、1〜2カ月以内に値上げや欠品が起こる可能性があるという。石油由来の製品を多く使用…ヘアサロンが悲鳴イラン情勢が不透明な中、影響は国内のヘアサロンにも及びつつある。イット！取材班：東京・戸越銀座商店街にある「ヘアサロンRodan