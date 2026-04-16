フリーアナウンサーの皆藤愛子（42）が15日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。「桜花賞前日だったのでピンクの衣装に」とつづり、リボンタイの付いた、ピンク色のワンピース姿をアップした。続けての投稿で「ゴゴスマ衣装は先月、色違いを着たことがあります!」と明かし、シャツワンピ姿を公開した。この投稿にフォロワーからは「ホントお歳をとりませんね」「ワンピースの女王」「世界一似合う」とコメントが寄せら