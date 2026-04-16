グラビアアイドル南雲るいが15日までにインスタグラムを更新。ランジェリー姿を披露した。コメントは記さずに、ランジェリー姿を投稿。左手をあげて美ワキを全開にし、バストのほくろを強調させている。この投稿にフォロワーからは「ホクロやばいっす」「たまらない」「美〜〜〜」とコメントが寄せられている。南雲は11月11日生まれ。スリーサイズはB85−W60−H90センチ。