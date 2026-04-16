元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が16日までに自身のインスタグラムを更新。元中日監督で、PL学園時代の同学年でもある立浪和義氏（56）との2ショットを披露した。「【酔い人記録】今日は名古屋で大好きなステーキ鎌田へ。何度来ても間違いない美味しさ！」と書き出すと、ステーキハウスでの自身と立浪氏の2ショットをアップ。「明日は月1回の立浪会天候も回復して暑そうなんで楽しみですご馳走様でした。美味かっ