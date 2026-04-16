元TBSアナウンサーで現在はフリーの吉川美代子（71）が15日までにインスタグラムを更新。近影を公開した。「春先のお出かけにぴったりのノースリーブワンピースと一枚仕立てのコート。この組み合わせは着られる時期が短いです」とコメント。美脚の映える、タイトなワンピース姿をアップした。「ワンピースの3色の中の暗いボルドーと合わせて、ロジェ・ヴィヴィエのローヒールもボルドー色。アクセサリーは靴のバックルと同じシルバ