元宝塚歌劇団星組で女優の壱城あずさ（44）が15日、自身のインスタグラムを更新。3歳・長男の保育園入園を報告した。「長男の入園式の記念に、家族写真を撮影した日」とつづり、複数枚の写真を投稿。「スタジオ撮影の帰りに、まだ桜が残っているかなと近くの公園へ」とつづった。「満開の華やかさももちろん素敵だけど、葉桜へと移りゆくこの瞬間もとても美しい」と壱城。「たくさん遊んで、たくさん笑って、大好きなお友