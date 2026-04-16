インフルエンサーで原宿系動画クリエーターのしなこ（30）が15日までにインスタグラムを更新。男装姿を投稿した。しなこは「モナキさんの新メンバーになりました!!!嘘です」とコメント。黒髪のウィッグとラベンダーカラーのジャケットを着用した男装姿を披露した。この姿にフォロワーからは「めっちゃかっこいい美形すぎる」「イケメン過ぎる〜っ」「天才ビジュ」「新メンバー!?」とコメントが寄せられている。