警視庁インドネシア拠点の特殊詐欺事件に関与したとして、警視庁は16日、詐欺の疑いで20〜50代の日本人の男13人を逮捕した。同庁によると、13人は3月、インドネシアの出入国管理当局に拘束されていた。首都ジャカルタの空港から羽田空港に移送後、逮捕状が執行された。入管当局によると、13人は警察官を装って日本人に電話し、個人情報を聞き出して現金をだまし取ったとみられる。「捜査2課」を示すバッジ付きの服や、電話での