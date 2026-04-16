人気レースクイーンの池永百合（30）が16日までに自身のインスタグラムを更新。開幕戦での新コスチューム姿を披露した。「SUPERGTRd.1岡山二日間ありがとうございました決勝は12番グリッドからスタートし、13番手でチェッカーを受けました」と、12日に岡山国際サーキットで行われたスーパーGT開幕戦の「ModuloHRCPRELUDE-GT」64号車の成績を報告。「苦しい中でしたが、無事に完走できたことがなによりです。次戦の富