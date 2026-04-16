三田寛子（60）が15日までにインスタグラムを更新。長男夫婦の結婚披露宴で供される料理の試食会に行ったことを報告した。長男で歌舞伎俳優中村橋之助と、元乃木坂46の能條愛未は昨年婚約、今年4月に婚姻届を提出したことを発表した。三田は、都内の高級ホテル前での写真などをアップし「結婚披露宴でお客様に召し上がっていただくお料理の試食会を先日両家そろって参加して行いました」と記し「心尽くされたマリアージュに深く