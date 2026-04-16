フランス代表を率いるディディエ・デシャン監督が、リヴァプールに所属する同代表FWウーゴ・エキティケに関する声明を発表した。エキティケは14日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグのパリ・サンジェルマン（PSG）戦に先発出場したものの、27分に味方からのパスを受けようとした際に滑って転倒してしまい、右足首付近を負傷したことでプレー続行不可能となり、担架でピッチを後にすることを余儀なくさ