メッツのカルロス・メンドサ監督（46）が15日（日本時間16日）、敵地でのドジャース戦の試合前会見に臨み、相手先発・大谷翔平投手（31）の攻略法に言及した。メンドサ監督は大谷について「非常に良い投手で、トップクラスの選手の一人だ。しっかり準備しないといけない」と警戒を強め、攻略法として「アグレッシブにいくこと。ただしゾーン内での積極性が重要だ」と語った。その上で「ストライクゾーン内で積極的にいくこと