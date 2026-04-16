「カーヴィーダンス」で知られるボディメークトレーナー樫木裕実さん（63）が15日、インスタグラムを更新。誕生日祝いの様子を動画で公開した。樫木さんは「昨日は皆さんの真心たちに囲まれて朝から夜遅くまで幸せな1日を過ごすことが出来ました」と報告。かわいらしいバースデーケーキを前にした、にぎやかな様子を動画でアップした。樫木さんはタイトなトップスにジーンズ姿で、鍛えられた美ボディを際立たせている。続けて「毎