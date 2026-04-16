関節技の鬼藤原喜明のプロレス人生（15）（連載14：第１次UWFの崩壊スーパー・タイガーと前田日明の不穏試合に、藤原喜明は「いい試合だったよ。ただ......」＞＞）プロレスラー藤原喜明はサラリーマンを経て、23歳で旗揚げ間もない新日本プロレスに入門。アントニオ猪木、カール・ゴッチの薫陶（くんとう）を受け、道場で関節技の技術を磨き、新日本プロレス最強伝説の礎を築いた。そんな藤原が激動の人生を振り返る連載