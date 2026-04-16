路上駐車の車で進路がふさがれたとき、「このまま車道を走るべきか、それとも歩道に避けてもいいのか」と迷う人は多いのではないでしょうか。 自転車は原則として車道走行がルールですが、現実には安全とのバランスを考えた判断が求められる場面もあります。本記事では、路上駐車で通れない場合の基本ルールと、やむを得ないケースでの正しい対応についてわかりやすく解説します。 路上駐車で通