米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２８）が１５日（日本時間１６日）にオンライン取材に応じ、４季連続出場となるプレーオフ（ＰＯ）に向けて意気込みを語った。西カンファレンス４位のレイカーズは１８日（同１９日）に開幕する西ＰＯ１回戦で同５位ロケッツと対戦する。決戦に向けて八村は「フィジカルなチームなのでフィジカルをマッチしていかないといけない」とし「自分としてはシューティングが必要なの