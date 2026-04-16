設立記者発表会4月13日（HiLMO提供） 香川県東かがわ市に、官民連携によって地域経営を推進する新しい組織「一般社団法人東かがわ地域経営機構」（愛称：HiLMO／ヒルモ）が4月に発足しました。 東かがわ市観光協会を機能強化する形で、会長には東かがわ市の久保輝起副市長、理事長には財務省四国財務局出身で、3月まで人事交流で東かがわ市の官民連携マネジャーを務めた寺西康博さん（40）が就任しました。