元バレーボール女子日本代表の大友愛さん（44）が16日までに自身のインスタグラムを更新。ドイツでの娘・秋本美空（19＝ドレスナーSC）との私服コーデ２ショットを投稿した。25年8月からドイツでプレーする秋本。大友は自身のインスタグラムで「Day off with my girl」とつづった。ハッシュタグでは「#娘との時間」「#Dresden」「#ドイツ日記」と記して、ドイツでの私服コーデ2ショットやチーズハットクを食べる様子などを投