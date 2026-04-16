◇ア・リーグエンゼルス−ヤンキース（2026年4月15日ニューヨーク）エンゼルスのマイク・トラウト外野手（34）が15日（日本時間16日）、敵地でのヤンキース戦に「2番・中堅」で先発出場。3試合連発となる6号本塁打を放った。2─3の5回1死一塁の第3打席で相手先発・ヒルの直球を捉えると、打球は右翼手・ジャッジの頭上を越し、スタンドイン。逆転の6号2ランを放った。初回、ジャッジが先制の7号ソロを放ったが、お返しす