All About ニュース編集部は3月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「愛犬家・愛猫家の芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「好きな愛犬家の男性芸能人」ランキングを紹介します。【7位までのランキング結果を見る】2位：相葉雅紀／76票相葉雅紀さんが2位に選ばれました。1982年生まれの相葉さんは、長年にわたりアイドルグループ・嵐のメンバーとして活躍。愛犬家の一面もあり、『天才！志