言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ 日頃使っている語彙力を頼りに、3つの言葉に隠された共通の文字を素早く探し出しましょう。今回は、古代のロマンを感じる遺跡から、食卓の定番メニュー、そして日常生活で耳にする用語まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ん□□き