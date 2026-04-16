三重県は15日、鈴鹿市内に住む20代の会社員の男性がはしか（麻しん）に感染したことがわかったと発表しました。今年に入って県内で初めてのはしかの患者となります。三重県医療保健部によると15日、鈴鹿保健所に鈴鹿市内の医療機関から届出があり検査の結果、はしかと判明しました。男性は今月3日にインドから帰国し、発熱や下痢などの症状があったということですが現在、その症状は収まっているということです。感染性のある期間