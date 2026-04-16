スバル最大ボディの3列SUV近年の自動車市場では、単なる移動手段としてだけでなく、家族との時間やアウトドア体験をより豊かにする存在としてSUVの価値が見直されています。特に北米では、広大な土地を背景に長距離移動が日常的であり、複数人で快適に移動できる車両へのニーズが高まっています。【画像】超カッコイイ！ これが“ランクル”サイズのスバル最新「“3列7／8人乗り”四駆SUV」です！（30枚）そうした環境の中で