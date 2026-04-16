4月16日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日は"真夏日に迫る暑さ" 今日は七分袖の薄めの服でちょうどいいくらい、気温が上がります。日差しが強く、最高気温は熊本市で27℃、人吉市では29℃と真夏日に迫る暑さとなりそうです。昨日は日中の気温が20℃前後のところが多く、雨でヒヤッとしましたが、今日は一気に初夏の気温になります。降水確率は0％で、日中はすっきり