インドネシアの首都ジャカルタ近郊で３月、特殊詐欺に関与したとして、日本人の男１３人が現地当局に拘束された事件で、警視庁は１６日午前、航空機で日本に移送された１３人を詐欺容疑で逮捕した。インドネシアを拠点とした特殊詐欺事件で日本人グループの摘発は初めてといい、同庁は、男らが同国に滞在していた経緯などを調べる。１３人を乗せた航空機は１６日午前８時半頃に羽田空港に到着し、同庁が空港内で逮捕状を執行し