テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」は16日の放送で、15日夜に急展開をみせた京都府南丹市の男児遺体遺棄事件について番組冒頭から伝えた。市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の父親が関与をほのめかす供述をしていることが15日夜に判明した後、京都府警は16日未明、死体遺棄の疑いで、父親の会社員安達優季容疑者（37）を逮捕した。これを受け、番組では現地からの中継をまじえて今回の事件を詳細に伝えた。こ