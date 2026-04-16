活動休止中のNewJeans（ニュージーンズ）メンバーが、デンマークで目撃された。韓国メディアが報じた。最近、オンライン上で、デンマーク・コペンハーゲンのショップで「HAERIN（ヘリン）とHYEIN（ヘイン）を見かけた」と中国語の文とともに、2人が映った写真投稿があった。韓国の公営放送MBCは16日、「所属事務所との法的紛争で1年以上活動を停止していたNewJeansのメンバーがデンマークで撮影している姿が捉えられ、活動再開への