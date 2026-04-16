１５日は４鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝だったが、残念ながら未勝利。「９日、休んだ分を取り戻さないと…」と気を引き締めて臨む１６日は、６鞍に騎乗する。中でも初騎乗だが、現在２連勝中のテキサスツイスターに力が入る。１ＲハーラブリーＣ２ＲブレッシングアイルＡ４ＲクアトロフォルトナＣ６ＲラスクミソＣ７ＲカイラシＢ９Ｒテキサスツイス