世界的競馬組織のダーレーは種牡馬のフロステッドが急性蹄葉炎のため、４月１５日に米国のジョナベルファームで安楽死処分となったことを同日、発表した。１４歳だった。同馬はタピット産駒で、毛色は芦毛。現役時代は２０１６年のホイットニーＳ、メトロポリタンハンデ、ウッドメモリアルＳの米国Ｇ１を３勝。なかでもメトロポリタンＨでは１分３２秒７３のレースレコードで制し、レース史上最大の１４馬身１／４差をつける衝