『週刊SPA!』4月21日号は4月14日に発売！ 表紙の人＆美女地図～私が主人公～：麻倉瑞季 4月14日発売の『週刊SPA!』4月21日号に、麻倉瑞季が登場！愛くるしいルックスとは裏腹に、豊かな肉感ボディを誇る彼女。今回は「ちょっとヤンチャな彼女」をテーマに、新たな一面を披露した。 麻倉瑞季 ©撮影／鈴木ゴータヘアメイク／エノモトマサノリスタイリング／クメユナ