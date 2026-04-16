脂肪がどんどん蓄積してしまう人の特徴とは 脂質より糖質のほうが体脂肪になりやすい 「体脂肪がたまる食事」と聞くと、「脂質」をイメージする人は多いのではないでしょうか。もちろん脂質のとり過ぎは体に脂肪がたまる原因になるのですが、それよりも問題なのは「糖質」のとり過ぎです。脂肪の原料は脂質と糖質で、実は糖質のほうが脂肪になりやすいのです。 ごはんやパン、パスタなど糖質がたっぷり含まれた食事を