自律神経を整えるメリットとは？疲れの正体は「脳のオーバーヒート」だった！ 自律神経が疲れをコントロール 脳の3ブロックと「自律神経の中枢」の役割 脳幹・視床下部が司る生命維持の重要ミッション 脳は大きく３ブロックから構成されています。知覚、思考、感情、意思決定、運動など多くの高度な機能を担う大脳。運動やバランス感覚の調整などを行う小脳。そして呼吸、睡眠、食欲や性欲など生