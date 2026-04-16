SNSで話題の運動が逆効果？『激しいトレーニング』がエラ張りやシワを招く理由 SNSで取り上げられている運動が逆効果になるケースも SNSのブームに潜む罠｜解剖学に基づかない運動のリスク SNSなどの動画、思い出したかのようにブームになる運動、世の中には様々なボディメイクのメソッドがあふれています。それらの情報は残念なことに、すべてが運動生理学や解剖学に基づいて考えられているわけで