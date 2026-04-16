打ち解けたい相手に積極的に使いたい！好感度UPの為に超有効なテクニックとは 自分の失敗は人との関係強化に役立てよう 誰かと仲良くなろうとしたとき、まずは自分の情報を伝えるのが一般的です。どんな職業でどこの出身、年齢は何歳かなど。これらを提示すると、相手も同じように情報を開示してくれます。これは「自己開示の返報性」といわれ、自分と相手の知っている情報をイーブンにしたいという心理の表れです。こう