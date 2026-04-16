ドル円理論価格1ドル＝158.55円（前日比-0.09円） 割高ゾーン：159.33より上 現値：158.76 割安ゾーン：157.77より下 過去5営業日の理論価格 2026/04/15158.64 2026/04/14158.81 2026/04/13158.67 2026/04/10158.61 2026/04/09158.72 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動