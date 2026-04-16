メッツの千賀滉大（ゲッティ＝共同）米大リーグ、メッツの千賀滉大の次回登板が、17日午後1時20分（日本時間18日午前3時20分）開始の敵地でのカブス戦に決まった。球団が15日に発表した。カブスの鈴木誠也と3年ぶりの対戦が期待される。千賀はメジャー4年目の今季、0勝2敗、防御率7.07。4試合目の登板で初勝利を目指す。（共同）