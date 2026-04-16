俳優の新田純一（62）が16日までに自身のインスタグラムを更新。還暦で再婚した妻とのお出かけショットを披露した。「生まれて初めてのいちご狩りに聡子さんと行って来た」書き出すと、バスをバックにした自身と妻の聡子（としこ）さんの夫婦ショットをアップ。「それも一般の方々と一緒にバスツアーです（笑）そして今日は稽古が何故か休みなのです！」と続けた。「いちご食べ放題と言ってもそんなに食べれるもんじゃないね