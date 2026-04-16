気象台は、午前9時38分に、なだれ注意報を札幌市、小樽市、夕張市、岩見沢市、芦別市、三笠市、千歳市、深川市、恵庭市、石狩市、当別町、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村、新十津川町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・札