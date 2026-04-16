エコモットが大口の買い注文に寄り付き商いが成立せず、気配値のまま株価水準を切り上げる展開となっている。ＩｏＴソリューションの企画及び通信インフラ・アプリケーション開発、クラウドサービスなどＩｏＴインテグレーション事業を手掛けるが、建設分野をはじめ幅広いフィールドで実績を上げている。１５日取引終了後、防衛装備庁防衛イノベーション科学技術研究所が実施する「実証型ブ