第一三共が３日続伸している。１５日の取引終了後に、ＯＴＣ（一般用医薬品）事業子会社である第一三共ヘルスケアの全株式をサントリーホールディングス（大阪市北区）に譲渡すると発表しており、好材料視されている。 経営資源を中核事業であるイノベーティブ医薬品事業に集中させるのが狙い。株式譲渡は段階的に実施する予定で、６月に発行済み株数の３０％を譲渡し、２９年６月までに譲渡を完了する予