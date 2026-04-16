住石ホールディングスが３日ぶりに反発している。１５日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の９７億円から１０６億円（前の期比３．３％増）へ、営業利益が３億円から３億３０００万円（同６．９倍）へ、純利益が１６億円から２６億円（同３８．０％減）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。豪州ワンボ社からの受取配当金が予想を上回ったことが要因と