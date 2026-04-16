16日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比29.7％増の896億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同43.9％増の756億円となっている。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００半導体 、ステート・ストリートＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） 、ＭＡＸＩＳナス