サントーワはこのほど、赤ちゃんの暑さ対策をサポートする「COOL FAN FAN(クールファンファン)」(税別8,900円)をオンラインショップ「ZooLand」にて販売開始した。「COOL FAN FAN(クールファンファン)」(税別8,900円)同商品は、暑さ対策のサポートを目的に開発された、ベビーカーやチャイルドシートに取り付けることができるシートクッション。足元に搭載されたファンで外気を取り込み、シート全体へ風を循環させる仕組みとなって