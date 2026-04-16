セイコーマートは4月13日より、北海道コンサドーレ札幌(以下、コンサドーレ)のオフィシャルパートナー参画4年目を記念し、サッポロビール、ポッカサッポロ北海道と共同で「コンサドーレ選手と乾杯！キャンペーン」を開始した。コンサドーレ選手と乾杯！キャンペーンキャンペーンの最大の特徴は、A賞の「コンサドーレ選手とCLASSICで乾杯！」イベントへの招待。当選者はサッポロビール園にて、コンサドーレの選手と同じテーブルでジ