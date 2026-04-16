Allyは4月10日、大阪市中央区天満橋に就労継続支援A型・B型を併設した多機能型事業所「フォルテ天満橋」をグランドオープンした。就労継続支援A型B型事業所「forte/フォルテ 天満橋」同事業所では、軽作業が中心となりがちな従来の就労支援とは一線を画し、現代社会で即戦力となるITスキルの習得を柱に据えている。AIを活用したライティングや動画制作、SNS運用、ECサイト運営など、実務に直結する業務を通じてスキルアップを目指