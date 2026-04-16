フリーアナウンサーの岡部里香（32）が16日、自身のインスタグラムを更新。昨年末に誕生した次女のお宮参りを報告した。夫は元バドミントン選手で東京五輪代表の嘉村健士氏（36）。「お宮参り夫の遠征帯同が続いていたので、少し遅らせて」と昨年末に誕生した次女のお宮参りを報告。「暖かくなってきて、桜も満開でとてもいいタイミングでした」とつづった。「新年度ですね！新生活を送っている方、慣れてきましたか？」と