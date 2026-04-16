村の駅が運営するいちご専門店「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」は4月15日、施設内の「BonBonBERRY STAND」のメニューを全面リニューアルした。いちごボンボンソフト目玉は看板メニューのソフトのリニューアル。2018年のオープン以来、不動の人気を誇る「いちごボンボンソフト」(550円)がパワーアップした。静岡県産紅ほっぺのピューレを贅沢に使用し、よりすっきりと爽やかで、いちご本来の濃い味わいを楽